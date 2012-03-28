Ніколаєнко вимагає зупинити захоплення центру аграрної освіти

Правління Громадської Ради освітян і науковців України глибоко стурбоване діями Міністерства аграрної політики і продовольства стосовно наказу Мінагрополітики від 13 березня 2012 року щодо реорганізації Науково-методичного центру аграрної освіти. Про це йдеться у заяві голови ГРОНУ, екс-міністра освіти Станіслава Ніколаєнка, переданій УНІАН.

"Мінагрополітики, керуючись суб’єктивною логікою, прийняло непрофесійне рішення щодо фактичного рейдерського захвату, знищення Центру, який існує майже півстоліття. Мета наказу – захоплення матеріально-технічної бази, приміщень та зміна непокірного керівництва. Міністерство призначило нових керівників Центру, які фактично ніякого відношення до аграрної освіти, практичного досвіду роботи не мають", - зазначає С. Ніколаєнко.

Він додає, що вказані дії викликають негативну оцінку з боку викладачів та студентів аграрних вузів, повне несприйняття науково-педагогічного колективу Центру.

"Ці дії Міністерства аграрної політики та продовольства фактично руйнують аграрну освіту, посилюють соціальну напругу в суспільстві та сіють недовіру до дій нинішньої влади", - наголошується у заяві.

Правління Громадської Ради освітян і науковців України звертається до Уряду, Міністерства освіти, науки, молоді та спорту та Міністерства аграрної політики і продовольства з вимогою вивчити ситуацію із т.з. реорганізацією Центру, відміни протиправного наказу, збереження унікального колективу.

Нагадаємо, науково-методичний центр аграрної освіти забезпечує діяльність 140 вищих навчальних закладів, по 220 напрямках та спеціальностях.