Табачник: мати Хорошковського - найкращий автор підручників

Мати першого віце-прем`єра Валерія Хорошковського Ольга Хорошковська є найкращим автором навчальних посібників для середньої школи.

Про це, як повідомляє ТСН, сказав міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник.

"Мати Хорошковського – автор найкращих підручників за останні 30 років поспіль. Наші батьки і молодші сестри вчилися за підручниками Ольги Хорошковської, тобто без малого півстоліття. Це було, коли ще Валерій Івановивч ходив до школи та в інститут", - зазначив міністр.

Нагадаємо, Міносвіти закупило підручники української мови для учнів 1 класів шкіл з польською мовою навчання. Ціна одного примірника склала 647 грн.

Серед авторів підручника мати першого віце-прем`єра Ольга Назарівна Хорошковська. У Міносвіти ціну за ці підручники назвали обгрунтованою і роз`яснили, чому вони стільки коштують.

Тим часом нардеп Лілія Григорович направила звернення до Генпрокурора та голови Державної фінансової інспекції України щодо неефективного використання Міносвіти державних коштів під час друку підручників.