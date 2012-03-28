УНП вимагає заблокувати рахунки Міносвіти

Українська народна партія вимагає заблокувати рахунки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту у зв’язку із скандалом навколо друку підручників.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, з вимогою до Державного казначейства партія звернулася у зв’язку зі скандальним друком підручників по 497-647 грн. за екземпляр.

УНП звертається також до Генеральної прокуратури з вимогою терміново відкрити кримінальну справу за фактом масштабного та організованого розкрадання державних коштів керівниками Міносвіти та Інституту педагогіки.

«Обґрунтування Міністерством освіти та Інститутом педагогіки вартості підручників виглядають як недолугі спроби приховати очевидні факти», - вважає член правління УНП Володимир Ступак.

Він наголосив, що «нібито закладений у вартість друку авторський гонорар є звичайною практикою, яка не призводить до таких фантастичних цін». До того ж, заявив представник УНП, «автори підручників працюють у державних установах, отже розробка підручників є їхнім службовим обов’язком, за виконання якого нараховується заробітна плата».

В.Ступак не вірить і поясненню, що підручники з української мови для шкіл з іноземною мовою викладання надто дорогі через те, що вони видаються малим тиражем. «Вартість авторських підручників з технічних спеціальностей для політехнічних вищих навчальних закладів з накладом 500 сторінок коштує сьогодні не більше 80 грн», - стверджує він.

З огляду на це, В.Ступак вважає, що надані Міносвіти та Інститутом педагогіки «обґрунтування собівартості» навпаки доводять факт афери.

Як повідомляв УНІАН, 27 березня у ЗМІ з’явилось повідомлення про те, що ДНУ «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 19 березня уклало низку угод на друк підручників для 1-го класу на загальну суму 61,13 млн. грн. Торги, проведені за неконкурентною процедурою закупівлі «в одного учасника», призвели до того, що вартість друку низки підручників є явно завищеною. Так, вартість друку одного підручника «Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою. Усний курс. 1 клас» (авт. Хорошковська О.Н., Яновицька Н.І.) становить 647 грн. за примірник, «Іспанська мова для загальноосвітніх навчальних закладів. 1 клас» (авт. Редько В.Г., Береславська В.І.) - 518 грн./екз, «Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдавською мовою. Усний курс. 1 клас» (авт. Хорошковська О.Н., Петрук О.М.) - 497 грн./екз.

За даними «Української правди», одним з авторів підручника є Ольга Хорошковська, матір першого віце-прем’єра Валерія Хорошковського.

Доктор педагогічних наук, професор О.Хорошковська є завідувачем Лабораторії навчання української словесності у школах національних меншин України і діаспори Інституту педагогіки НАПН України.