У Табачника виправдовуються: ціни на підручники ніхто не завищував

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту переконує, що вартість підручників для учнів 1 класу шкіл із навчанням іншими мовами є обґрунтованою, а ЗМІ, мовляв, вкотре перекрутили інформацію.

"Із року в рік засоби масової інформації через свою некомпетентність та поверхневе недосконале вивчення питання висвітлюють недостовірну та неправдиву інформацію щодо закупівлі Міністерством освіти і науки, молоді та спорту підручників", - наголошує прес-служба відомства.

У відповідь на публікації у ЗМІ щодо високої вартості підручників української мови для шкіл із навчанням мовами національних меншин, відомство Табачника оприлюднило роз`яснення. У ньому наголошується, що закупівлі підлягають лише ті підручники, які стали переможцями Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників.

"Оскільки переможцями стають саме рукописи авторів (які створюються відповідно до начальних програм та навчальних планів), то вартість підручника, що закуповується, включає в себе технологічних процес його виготовлення (який має низку етапів) та складається не тільки з витрат паперу, картону, плівки та поліграфічних витрат, а ще й з редакційних та загальновидавничих (авторські гонорари, розроблення оригінал-макетів, художні та редакційні витрати). Вказані витрати по кожному підручнику розподіляються на загальний наклад (тираж, обсяг) підручників, що закуповуються: тобто, чим менший тираж, тим більший відсоток витрат у загальній вартості підручника", - пояснює міністрество і додає, що тираж підручників визначається відповідно до прогнозованої кількості учнів на 2012-2013 навчальний рік.

"На підставі відомостей, наданих обласними управліннями освіти і науки, визначається розрахункова потреба в підручниках для учнів перших класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською, російською мовами та іншими мовами національних меншин. Згідно з даними, кількість майбутніх першокласників, які вивчатимуть українську мову в школах з навчанням польською мовою – 302, з навчанням молдовською мовою – 371. На відміну від обов’язкового вивчення англійської мови у перших класах (217 616), прогнозований контингент першокласників, які вивчатимуть іспанську мову, складає 274 учні", - йдеться у повідомленні.

"Якщо уважно проаналізувати оголошення про проведення процедури закупівлі в одного учасника, опублікованого у бюлетені «Вісник державних закупівель», то можна прослідкувати залежність ціни від тиражу (накладу) підручників, що підлягають закупівлі. Так, наприклад, підручник з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів з польською мовою навчання (1-й клас) при тиражі 302 примірники коштує 647,09 грн., а підручник з англійської мови для загальноосвітніх навчальних закладів (1-й клас) при тиражі 217 616 примірників коштує лише 10,81 грн", - резюмує відомство.