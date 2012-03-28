Апеляційний суд Донецька прийняв рішення не закривати українську школу

Донецький апеляційний адміністративний суд залишив у силі постанову суду першої інстанції - Ворошиловського районного суду м. Донецька про скасування рішення Донецької міської ради про ліквідацію україномовної школи № 111.

Про це повідомила правозахисниця, представниця позивача у суді Марія Олійник.

Суд, розглянувши у відкритому засіданні апеляційну скаргу Донецької міської ради на постанову Ворошиловського районного суду від 30 січня 2012 року по адміністративній справі (№ 2а/0508/14/12) за позовом Ірини Круглової, ухвалив «залишити без змін» рішення суду першої інстанції.

Таким чином, залишається у силі прийнята 30 січня Ворошиловським райсудом постанова «Визнати за протиправну і скасувати рішення Донецької міської ради від 15.04.2011 р. про ліквідацію Донецької загальноосвітньої школи I – III ступенів № 111».

У рішенні Донецького апеляційного адміністративного суду, прийнятому колегією суддів, також зазначається: «Постанова суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду набирає законної сили з моменту оголошення і може бути оскаржена безпосередньо у Вищому адміністративному суді України протягом 20 днів з дня винесення постанови у повному обсязі».

Як повідомляв УНІАН, у Донецьку рішенням міської ради від 15 квітня 2011 року була ліквідована загальноосвітня школа № 111, але батьки в особі голови ініціативної групи батьків учнів Ірина Круглової у судах добилися забезпечення позову і того, що з 1 вересня більш як 240 дітей відновили навчання у цьому закладі. Проте міська влада не залишала спроб ліквідувати школу і під час навчального року, коли йшли судові розгляди.

30 січня 2012 року Ворошиловський районний суд м. Донецька під головуванням судді Олега Орехова скасував рішення Донецької міської ради про ліквідацію україномовної школи № 111. Однак Донецька міськрада подала на це рішення апеляційну скаргу.

Довідка УНІАН. У Донецькій області у 2011 році планувалося закриття 26 загальноосвітніх шкіл. За інформацією прес-служби Донецької облдержадміністрації, закриття навчальних закладів відбувається згідно з розробленою «Регіональною дорожньою картою з оптимізації мережі бюджетних установ і витрат місцевих бюджетів на їх утримання».