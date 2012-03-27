У Києві закрили музей Булгакова

З сьогоднішнього дня на невизначений час припинив свою роботу Музей Михайла Булгакова на Андріївському узвозі у Києві.

Як повідомив УНІАН голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр Бригинець, про це йому розповіли працівники музею.

«Впевнений, що немає жодної причини так нахабно і несподівано припиняти роботу музею, який закривають через ремонт Андріївського узвозу, хоча сама по собі ідея закривати будинки через ремонт проїжджої частини – безглузда. Крім того, гостям столиці доведеться повертатись додому «несолоно хлебавши» і все через бездумні дії київської влади, яка не попередила музей про можливе закриття, і обрала самий непідходящий для цього період – період весняних канікул», - заявив О.Бригинець.

Депутат зазначив, що колектив місяцями збирав заявки на екскурсії в період весняних канікул з усіх шкіл країн СНГ та Києва, а тепер замовлені екскурсії доводиться скасовувати не відомо до якого періоду, адже дату, коли музей знову почне працювати влада не називає.

Як відзначив О.Бригинець, літературно-меморіальний музей Михайла Булгакова — будинок-музей в м. Києві, в якому письменник жив та мав свою лікарську практику. У 1989 році Київський виконком ухвалив Рішення про створення Літературно-меморіального музею Михайла Булгакова. Два роки тривали реставраційні роботи. А 15 травня 1991 р. двері музейного закладу вперше відкрилися для відвідувачів. Сучасний музейний заклад перебрав на себе і функції будинку з вул. Воздвиженської, 10 в Києві, де народився майбутній письменник, бо той вже зруйнували.