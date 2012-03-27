Табачник закупив шкільних підручників по 647 гривень за примірник

ДНУ "Інститут інноваційних технологій і змісту освіти" Міносвіти закупить підручників для 1 класу на суму 61,13 мільйона гривень.

Про це повідомляє Українська правдаз посиланням на "Наші гроші" з посиланням на "Вісник державних закупівель". Угода укладена 19 березня.

Найдорожчими виявились підручники української мови для шкіл з навчанням польською мовою – 647 гривень за екземпляр. Іспанська мова для першокласників коштує 518 грн/екз., українська мова для шкіл з молдавською мовою – 497 грн/екз.

Найдешевшим став підручник англійської мови для загальноосвітніх шкіл – 10,81 грн/екз.

Торги проведено за неконкурентною процедурою закупівлі "в одного учасника" через те, що автори підручників мають право самостійно визначати видавництво, яке буде здійснювати видання його твору.

Усі підручники "рекомендовані Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України".