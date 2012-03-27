У Києві відкриється міжнародна виставка «Освіта та кар’єра – 2012»

29 березня у Києві відкриється XXI Міжнародна виставка «Освіта та кар’єра – 2012», в рамках якої відбудеться виставка закордонних навчальних закладів „Освіта за кордоном”.

У виставці братимуть участь 70 вищих навчальних закладів України; понад 50 закордонних вищих навчальних закладів; міжнародні організації та освітні агенції; молодіжні видання; освітні інтернет-проекти та 16 київських професійно-технічних навчальних закладів, коледжів та ліцеїв.

Будуть представлені: Міністерство науки та вищої освіти Польщі, Німецький культурний центр – Гете-Інститут у Києві, Ізраїльський культурний центр при посольстві Держави Ізраїль в Україні, Німецька служба академічних обмінів DAAD, Національна агенція з питань вищої освіти у Франції Campus France, Українсько-польський центр академічних обмінів та стипендіальні програми Фонду Віктора Пінчука.

Виставка триватиме до 31 березня.