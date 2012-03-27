Грип продовжує закривати школи

У Донецькій області на сьогодні у зв`язку із зростанням захворюваності на грип рішеннями місцевих органів влади тимчасово припинено навчальний процес у школах м. Костянтинівки і Костянтинівського району, а в Краматорську школярі з 19 березня знаходяться на канікулах.

Про це УНІАН повідомили в Донецькій обласній санітарно-епідеміологічній станції.

Згідно з повідомленням, за підсумками вірусологічного моніторингу захворюваність дітей зумовлена вірусами грипу А і В.

У повідомленні наголошується, що в цілому тижневе зростання захворюваності на грип і ГРВІ в області знаходиться в межах сезонних коливань епідемічного процесу респіраторних інфекцій. Зараз загальний показник захворюваності на грип і ГРВІ (65,9 на 10 тис. нас.) залишається нижче епідпорогу на 18,5%.

Перевищення епідемічного порогу в 1,5 рази зафіксовано в Краматорську і на 42% - в Костянтинівці.

Серед дитячого населення (за минулий тиждень) зареєстровано 18 тис. 992 випадків захворювання на грип і ГРВІ (65% від числа всіх хворих).