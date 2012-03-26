Понад 80% українських студентів хочуть працювати за кордоном

Більшість студентів українських вишів не пов`язують свого професійного майбутнього з Україною.

Такі соціологічні дані повідомив заступник голови Федерації профспілок України (ФПУ) Сергій Кондрюк під час тристороннього круглого столу на тему "Гідна праця для молоді" у Міністерстві соціальної політики.

"Згідно з україно-польським соціологічним дослідженням, понад 80% студентів України мають за мету працювати за кордоном. Крім того, понад 60% нелегальних українських заробітчан, які працюють за кордоном – не хочуть повертатися на Батьківщину. Якщо в перші 10-15 років Україна втрачала інтелект нації, коли мігрували вчені, професіонали, то тепер масово шукає заробітку за кордоном молодь. Відтак країна втрачає золотий генофонд", – зазначив Сергій Кондрюк.

На його думку, держава, центри зайнятості та профспілки повинні створити необхідні умови для стабільної зайнятості молоді саме в Україні. А саме – робота має бути престижною, належно оплачуваною й забезпечена "в достатньо людських, нормальних умовах".

"Також важливо, щоб ця робота мала професійну кар`єрну перспективу й була повноцінно легальною. Натомість, якщо взяти ті вакансії, які пропонує державна служба зайнятості, то лише незначна кількість із них відповідають хоча б двом із цих умов", – наголосив пан Кондрюк.

Надзвичайно важливим у вирішенні цього питання заступник голови ФПУ вважає прийняття базового Закону "Про зайнятість", нова редакція якого вже тривалий час обговорюється в суспільстві.

Ще одним шляхом він називає нову Генеральну угоду, в якій варто було б виділити окремий розділ, присвячений саме молодіжній зайнятості.

Gazeta.ua