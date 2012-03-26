У Тернополі усіх бажаючих навчать малювати писанки

У Тернополі розпочала роботу школа писанкарства. Як повідомила кореспонденту УНІАН Марія ШАПЛАЙ, прес-секретар обласної громадської організації «Молода Просвіта», яка організовує школу, участь у навчанні є безкоштовною.

«Приходити на заняття можуть як діти та молодь, так і дорослі, адже з досвіду попередніх років ми побачили, що цей захід уже став сімейним. Учасників школи ми забезпечуємо усім необхідним, їм необхідно лише принести порожнє яйце. Курс навчання триває 5 днів», – розповіла М.ШАПЛАЙ.

Впродовж навчання відвідувачів школи писанкарства навчають техніці розпису великодніх писанок, а також ознайомлюють зы значенням символів та візерунків, із українськими традиціями святкування Великодня.

Цього року для людей, які мають бажання грунтовніше навчитися писанкарству, створено також і платні групи. Окрім цього члени «Молодої Просвіти» пропонують бажаючим, які не мають можливість відвідувати школу вподовж 5 днів, проведення майстер-класів з писанкарства і в інший час поза рамками даного проекту.

Заняття у школі писанкарства при «Молодій Просвіті» триватимуть до 8 квітня.

Після завершення роботи школи найкращі писанки буде представлено на передвеликодній виставці.