Яким постане Бандера в українсько-російському посібнику для вчителів?

Цього року буде видано першу частину навчального посібника для вчителів історії України і Росії.

Про це власному кореспондентові УНІАН у РФ повідомив директор Інституту загальної історії Російської академії наук Олександр ЧУБАР’ЯН під час конференції «Євроатлантичне співтовариство безпеки: міф чи реальність», яка проходить у Москві.

«Підготовка навчального посібника для вчителів історії України йде дуже добре. Думаю, що через місяць будуть перші розділи», - сказав О.ЧУБАР’ЯН.

«Ми видаватимемо його не цілком, а шматочками, за розділами. Перша частина вийде цього року», - додав він.

За його словами, в них буде викладено історію XX століття, зокрема, про історію повсякденного життя в Україні і Росії.

«Ми робимо різні модулі за різними періодами історії. Виявилось, що це дуже не проста справа. Поки що ми пишемо свої частини, українські колеги свої», - зазначив О.ЧУБАР’ЯН.

Як повідомив О.ЧУБАР’ЯН, наступного місяця планується зібрати обидві частини в загальний текст, і якщо це не вдасться, то буде зазначено, що з якогось питання існують різні точки зору.

При цьому він зазначив, що спірні теми, наприклад історія Голодомору або діяльності ОУН-УПА поки що не розглядаються, але вони обов`язково обговорюватимуться.

На запитання УНІАН, як, наприклад, буде поданий Степан Бандера - як борець за незалежність України чи підсобник фашистів, О.ЧУБАР’ЯН відповів: «Напишемо те, що було. У нас будуть різні точки зору. Деякі українські колеги вважають так. Ми маємо свою точку зору – Бандера співробітничав з нацистами, і цей факт не можна заперечувати. Водночас, там були складні процеси».

Як повідомляв УНІАН, 13 травня 2010 року міністр освіти України Дмитро ТАБАЧНИК заявив, що Україна і РФ до кінця 2010 року підготують спільний навчальний посібник для вчителів історії. «У нас є цікаві напрацювання про створення спільного навчального посібника для вчителів історії і суспільствознавства. У нас досить різні програми і я розумію, що це доводі маніловська ідея створити спільний підручник, тому ми розпочнемо з навчального посібника для вчителів», - сказав Д.ТАБАЧНИК. При цьому він зазначив, що в посібнику будуть викладені різні точки зору на «якісь складні процеси». За його словами, це дасть змогу вчителям краще розуміти один одного.

10 лютого 2011 року керівник Центру історії Росії, України і Білорусі Інституту загальної історії РАН Олександр ШУБІН заявив, що формат майбутніх навчальних посібників з історії для вчителів України і Росії поки що тільки обговорюється.