У Бразилії винайшли спосіб, як боротися з прогульниками

Бразильські школи почали розміщувати на формі учнів спеціальні мікрочіпи, за допомогою яких можна відстежити місцезнаходження дітей, повідомляє Бі-бі-сі. Це зроблено для боротьби з прогульниками.

За словами глави департаменту освіти північно-східного міста Віторія-да-Конкіста, всього мікрочіпи носитимуть близько 20 тис. школярів.

До наступного року всі місцеві школярі у віці від чотирьох до 14 років будуть використовувати таку систему.

Батьки учнів будуть отримувати смс-повідомлення, коли дитина прийде до школи, а також у випадку, якщо вона запізнилася.