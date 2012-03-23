У Бразилії винайшли спосіб, як боротися з прогульниками
08:08, 23 березня 2012Освіта
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Вшиють мікрочіпи
Бразильські школи почали розміщувати на формі учнів спеціальні мікрочіпи, за допомогою яких можна відстежити місцезнаходження дітей, повідомляє Бі-бі-сі. Це зроблено для боротьби з прогульниками.
За словами глави департаменту освіти північно-східного міста Віторія-да-Конкіста, всього мікрочіпи носитимуть близько 20 тис. школярів.
До наступного року всі місцеві школярі у віці від чотирьох до 14 років будуть використовувати таку систему.
Батьки учнів будуть отримувати смс-повідомлення, коли дитина прийде до школи, а також у випадку, якщо вона запізнилася.
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