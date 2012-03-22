Рівненська міськрада просить Президента звільнити Табачника

Рівненська міськрада прийняла звернення до Президента Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням звільнити Дмитра ТАБАЧНИКА з посади міністра освіти, науки, молоді та спорту.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення міськрада ухвалила сьогодні. Звернення вдалося прийняти лише з другої спроби, оскільки депутат від Партії регіонів (він же – заступник голови облдержадміністрації з гуманітарних питань) Олексій ГУБАНОВ висловив недовіру лічильній комісії. Першого разу за відставку Д.ТАБАЧНИКА проголосували 43 депутати з усіх 49, що були в залі (за винятком шістьох «регіоналів»).

Провести повторне голосування запропонував голова фракції «Батьківщина» у міськраді Юрій ЗАПОРОЖЕЦЬ, який звинуватив О.ГУБАНОВА у тиску на свого «підлеглого», начальника міського управління освіти Василя ХАРКОВЦЯ.

За підсумками повторного голосування за відставку Д.ТАБАЧНИКА проголосувало менше - лише 30 депутатів міськради.

На думку депутатів міськради, саме міністр Д.ТАБАЧНИК ініціює скорочення у школах кількості годин для вивчення української мови й літератури та включення історії України в інтегрований курс «Всесвітня історія».