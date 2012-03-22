Учні столичних vip-ліцеїв купують наркотики просто у школі

На території столичних навчених закладів для vip-ів з легкістю можна придбати наркотичні засоби – від трави до героїну.

Про це йдеться в сюжеті програми "Гроші", журналістка якої провела експеримент та придбала пакетик легких наркотиків на подвір’ї школи, пише Українська правда. Київ.

Учні Ліцею №100 "Поділ" та Кловського ліцею кажуть, купити "гарний настрій" – не проблема.

"Дістати наркотики – це не питання. Мені і моїм друзям варто подзвонити людям і упродовж певного часу ти вже підеш і забереш", - сказав 11-класник.

Мало не кожен учень елітного ліцею знає, що на Контрактовій площі можні купити будь-що: від марихуани до амфетамінів.

На подвір`ї ж Кловського ліцею без проблем можна придбати і траву, і героїн. Школярки хваляться, що без кайфу не йдуть на уроки. Вони ж підказали журналістці телефон і за годину юнак просто в школу приніс замовлення – пакетик марихуани.

Коли журналістка з придбаним товаром прийшла до міліції, її мало не затримали за зберігання наркотиків.