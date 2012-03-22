На Вінниччині 11-річний учень «замінував» школу

У Жмеринському районі Вінницької області 11-річний учень «замінував» школу.

Про це УНІАН повідомили у секторі зв′язків з громадськістю УМВС у Вінницькій області.

Зокрема, повідомлення про закладену вибухівку в загальноосвітній школі села Користівці надійшло від невідомого 21 березня о 15-й годині на телефон чергової частини Жмеринського райвідділу міліції.

На місце події одразу виїхали працівники райвідділу та фахівці вибухотехнічної служби, які провели детальне обстеження навчального закладу та прилеглої території, де жодних вибухових пристроїв чи небезпечних предметів не виявили.

Незабаром працівники міліції встановили підозрювану особу, яка зробила хибне повідомлення – ним виявився 11-річний хлопець.

За даними правоохоронців, він виховується в неблагополучній родині і на даний час навчається в одному з інтернатів у Вінницькій області. Зі слів хлопця, у такий спосіб він хотів пожартувати над своїм товаришем, який навчається у Користівецькій школі.

За даним фактом порушили кримінальну справу за ст. 259 Кримінального кодексу (Завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками).