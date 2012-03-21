На Харківщині за хабарництво судитимуть начальника відділу освіти РДА

У Харківській області передано до суду кримінальну справу щодо начальника відділу освіти однієї із райдержадміністрацій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника управління прокуратури Олександра БАБІКОВА, встановлено, що чоловік вимагав та отримав хабар у 10 тис. грн. за сприяння у підписанні договору оренди приміщення непрацюючої школи.

Посадовець обвинувачується за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище).