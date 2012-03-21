Замість портрета Шевченка в школі на Тернопільщині почепили Януковича

У вестибулі школи в селі Мишковичі Тернопільського району Тернопільської області портрет Тараса Шевченка замінили на портрет Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як повідомив кореспонденту УНІАН заступник голови обласної організації ВО «Батьківщина» Володимир БОЙКО, зроблено це було директором школи без погодження з батьками та учнями.

Він зауважив, що нещодавно директора школи голова райдержадміністрації Віктор ЩЕПАНОВСЬКИЙ нагородив грамотою. «Ймовірно, саме за такі заслуги», – припустив В.БОЙКО.

Він додав, що обласна організація ВО «Батьківщина» планує виступити із законодавчою ініціативою заборонити розміщувати у навчальних закладах портрети діючих політиків.