Для донецького губернатора конфлікт у ДонНУ як заноза

Голова Донецької облдержадміністрації Андрій ШИШАЦЬКИЙ має намір зустрітися з міністром освіти і науки, молоді і спорту України Дмитром ТАБАЧНИКОМ, щоб розв’язати тривалу конфліктну ситуацію, що склалася в Донецькому національному університеті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це губернатор повідомив на зустрічі з журналістами.

«Заноза ця у мені присутня – те, що відбувається в Донецькому національному університеті… Знову ж таки хочу підкреслити, що він перебуває у віданні Міністерства освіти. Але я постійно цікавлюся і знаю, що там відбувається, у тому числі і про конфлікти з профспілкою… Там скорочення кадрів, звільнення… Атмосфера там, скажімо, досить складна», - сказав А.ШИШАЦЬКИЙ.

При цьому губернатор відзначив, що занепокоєний ситуацією у виші, оскільки є його випускником.

На запитання УНІАН, чому в університеті для нормалізації ситуації не оголошується конкурс з виборів нового ректора, тоді як всі законні терміни вже закінчилися, А.ШИШАЦЬКИЙ відповів: «Я думаю, що буде все ж таки вирішене питання щодо стабілізації і нормалізації ситуації там».

Він підкреслив, що з цього приводу «запланував зустріч з міністром освіти найближчим часом».

Як повідомляв УНІАН, профспілковий комітет Донецького національного університету, який представляє інтереси більш як 3 тис. осіб, неодноразово просив міністра освіти і науки, молоді і спорту України Д.ТАБАЧНИКА втрутитися в конфліктну ситуацію, що склалася у виші. Були відправлені кілька листів міністру з проханням пояснити позицію міністерства і щодо університету, і взагалі щодо виборів ректора вишу. У листах також вказувалося на «численні порушення чинного законодавства України, які допускаються з боку виконуючого обов`язки ректора ДонНУ». Профком вишу вимагав від міністерства «розірвати трудовий договір з виконуючим обов`язки ректора Донецького національного університету Петром ЄГОРОВИМ». Але відповіді не було, і в даний час в ДонНУ багато співробітників вузу судяться з нинішнім в.о. ректора, доводячи неправомірність багатьох рішень керівника університету.

Довідка УНІАН. 29 липня 2010 року Д.ТАБАЧНИК, не одержавши від ректора ДонНУ академіка НАН України, Героя України Володимира ШЕВЧЕНКА добровільної згоди на залишення посади, звільнив його своїм наказом.

2 серпня 2010 року профспілкові комітети працівників і студентів ДонНУ звернулися письмово до Президента України і прем`єр-міністра України з проханням «зажадати від Д.ТАБАЧНИКА оголосити конкурс на заміщення посади ректора ДонНУ».

23 вересня 2010 року прибулий до Донецька заступник міністра освіти і наука України Євген СУЛИМА представив активу університету нового в.о. ректора П.ЄГОРОВА, який до цього обіймав посаду декана обліково-фінансового факультету даного університету.

23 листопада 2010 року міністерство оголосило конкурс на посаду ректора ДонНУ. На посаду ректора свої кандидатури спочатку подали три людини – П.ЄГОРОВ, В.ШЕВЧЕНКО, а також викладач ДонНУ Юрій ЛИСЕНКО. Але потім В.ШЕВЧЕНКО зняв свою кандидатуру, оголосивши про те, що одержує від органів місцевої влади і з міністерства освіти непрямі погрози і вимоги не брати участь у конкурсі на посаду ректора. За словами В.ШЕВЧЕНКА, ставлеником міністерства був П.ЄГОРОВ, і цього ніхто не приховував.

10 грудня 2010 року конференція трудового колективу ДонНУ вибрала Ю.ЛИСЕНКА для затвердження міністерством на посаду ректора. Проте 17 грудня 2010 року Окружний адміністративний суд м. Києва за позовом професора Олександра КОРИСТІНА заборонив Міністерству освіти укладати контракт з Ю.ЛИСЕНКОМ. З того час у П.ЄГОРОВ продовжує залишатися на посаді виконуючого обов`язки ректора Донецького національного університету.