Експерт ООН похвалив українську освіту

В Україні - висока якість освіти у школах. Про це в інтерв`ю виданню "Коммерсант" розповів голова Комітету Організації Об`єднаних Націй з прав дитини Жан Зерматтен.

"Серед позитивних сторін — ситуація зі шкільною освітою. В Україні ступінь охоплення нею вищий, ніж у Європі, і якість освіти у школах висока", — зазначив Зерматтен.

Утім, за його словами, однією зі слабких сторін України є розміщення дітей з особливими потребами або з неблагополучних сімей до спеціальних соціальних установ.

Він вважає, що у закладів є проблеми із фінансуванням, а також із їх функціонуванням в принципі. "Багато що треба змінювати та виводити на більш сучасний рівень", - каже він.

Голова комітету ООН вважає, що як у Європі так і в Україні необхідно знайти місце для дітей-інвалідів у суспільстві.

"Наприклад діти-інваліди, діти з проблемних сімей, діти, які вчинили правопорушення, повинні отримувати різнопланову допомогу від держави — фінансову та консультативну. Вони мають відчувати підтримку", - каже Зерматтен.

Укрправда. життя