Кабмін розщедриться на шкільні автобуси

22:39, 20 березня 2012
Освіта
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Обіцяють "безпрецедентну суму"

Кабінет міністрів планує виділити на закупівлю шкільних автобусів в 2012 році майже в 5 разів більше коштів, ніж у 2011-му.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр освіти і науки, молоді і спорту України Дмитро ТАБАЧНИК сьогодні на прес-конференції.

"Поточного року заплановано виділити безпрецедентну суму, вперше за роки існування такої програми - 352 млн. грн., що дозволить закупити більш як 500 автобусів загального користування і близько 45 спеціальних", - заявив міністр.

"Це стільки ж (коштів), скільки за всі попередні роки існування цієї програми з 2004 року", - додав Д.ТАБАЧНИК.

Міністр висловив сподівання, що це допоможе розв`язати проблему доступу до якісної освіти школярів у сільській місцевості. Д.ТАБАЧНИК нагадав, що у 2011 році Кабмін виділив 75 млн. грн. за програмою "Шкільний автобус", що дозволило закупити 209 шкільних автобусів.

Ще близько 300 автобусів було закуплено за кошти місцевих бюджетів.

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