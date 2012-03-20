Понад 80% випускників зареєструвалися на ЗНО

Кількість одинадцятикласників, які бажають пройти зовнішнє незалежне оцінювання у 2012 році, збільшилася майже на 20% порівняно з минулим роком.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр освіти і науки, молоді і спорту Дмитро ТАБАЧНИК повідомив сьогодні на прес-конференції.

За його словами, цього року на тестування реєструвалися 328,6 тис. абітурієнтів, з них – більш як 68 тис. є випускниками минулих років, які бажають поліпшити свої результати (близько 20% від загальної кількості зареєстрованих).

Крім того, міністр повідомив, що більш як 260 тис. зареєстрованих - випускники 2012 року, "що становить приблизно 81% від загальної кількості випускників цього року".

Д.ТАБАЧНИК нагадав, що у 2010 році на проходження зовнішнього незалежного оцінювання реєструвалося 67% 11-классников, а в 2011 - 63%.

"Реєстрація цього року 81% - не просто задовільна, вона майже на 20% більша", - наголосив міністр.

Разом з тим він зазначив, що найбільша кількість абітурієнтів реєструвалася на проходження тестів з української мови і літератури (324 тис.) та історії України (212 тис.).

Д.ТАБАЧНИК нагадав, що ЗНО пройде з 5 травня по 7 червня 2012 року.