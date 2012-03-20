Табачник хоче підвищити прохідний бал ЗНО з профільного предмета
Повідомив на прес-конференції
Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України підніме до 140 прохідний бал тестування за профільним предметом під час вступу до вишу
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр Дмитро ТАБАЧНИК повідомив сьогодні на прес-конференції.
"Прохідний бал за профільним предметом буде 140. Але практично всі провідні університети, в рамках реалізації своєї академічної незалежності, мають право це коригувати", - сказав він.
За словами Д.ТАБАЧНИКА, деякі виші самостійно збільшують прохідний бал тестування за профільним предметом.
Крім того, міністр зазначив, що цього року збільшуватиметься держзамовлення на навчання студентів за природничо-математичними напрямами, на спеціальності, пов`язані з біологією, екологією, нанотехнологіями, а також інформаційно-комунікаційними технологіями та IT.