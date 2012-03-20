Освітня система України - на 56 місці у світові

Вжиті за два роки роботи Уряду кроки з реформування системи освіти зробили її конкурентоспроможною. Освітня система нашої країни посідає 56 місце у світовому рейтингу 139 країн світу. Про це повідомив міністр освіти і науки, молоді та спорту України Дмитро Табачник під час підсумкової прес-конференції у Києві, повідомляє UBR.

"За оцінками, наведеними у Всесвітньому звіті з конкурентоспроможності держав Світового економічного форуму, що проходив у Швейцарії, освітня система України посідає 56 місце у світовому рейтингу 139 країн світу", - говорить Табачник.

Водночас міністр уточнив, що експерти оцінили нашу освіту вище за освітні системи в Польщі, яка посідає 62 місце, Російської Федерації (78 місце) та Грузії (119 місце).

За словами урядовця, це свідчить про те, що вжиті за два роки роботи уряду кроки з реформування системи освіти зробили її конкурентоспроможною.