Томенко: Ініціативи Януковича направлені проти української освіти

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО заявляє, що соціальні та гуманітарні ініціативи Президента Віктора ЯНУКОВИЧА на практиці направлені проти української освіти та культури.

Про це політик сказав сьогодні під час брифінгу у парламенті, повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА.

За словами віце-спікера, «складається враження, що у Президента дві групи «писарів»: одні пишуть, що треба підтримувати українську освіту, науку, охорону здоров’я тощо, а інші, що треба впроваджувати другу державну російську мову та розбудовувати «русский мир». «Але проблема навіть не в тому, що Президент час від часу висловлює рівнопротилежні ідеї в сфері соціальної та гуманітарної політики, а в тому, що на практиці реалізується її поступове знищення», - додав М.ТОМЕНКО.

Як приклад М.ТОМЕНКО нагадав, що вчора парламент отримав вето Президента на закон, який підтримали майже 350 народних депутатів, і який давав можливість бібліотекарям закуповувати книжки та журнали за зниженими цінами у видавця, а не у посередників через тендери.

Аргументом Президента, зазначив віце-спікер, було те, що дозвіл на закупівлю бібліотеками книг та періодики без тендерів «створює ризики зловживань під час здійснення відповідних закупівель, неефективного витрачання бюджетних коштів, додаткових бюджетних витрат та обмеження, спотворення конкуренції у зазначеній сфері».

«Тобто, на думку Президента, те, що ми пропонуємо, щоб наші бібліотеки купували в наших видавництв українські книжки це – корупція», - наголосив М.ТОМЕНКО. «Невже нема розуміння, що такі дії призведуть до того, що бібліотеки будуть змушені закуповувати книги у півтора-два рази дорожче у посередників, а також книги, видані в Росії», - додав він.

М.ТОМЕНКО наголосив, що опозиція намагатиметься подолати вето Президента на цей закон і дати можливість українським бібліотекам жити і працювати в нормальних умовах. «Бо ветування цього закону – елемент україножерської політики по відношенню до української книжки та української бібліотеки», - підсумував М.ТОМЕНКО.

Окрім того, віце-спікер повідомив, що опозиція невідкладно вимагає перегляду бюджету, оскільки «якщо і надалі не будуть підтримані місцеві бюджети, то практичні «соціальні ініціативи» призведуть до того, що вчителів змушуватимуть брати відпустку за власний рахунок, щоби утримувати школи». «А скорочення шкіл відбуватиметься й надалі, оскільки сьогодні в багатьох регіонах підвищили ціну на газ до 800 доларів для шкіл, а коштів не вистачає навіть на заробітну плату», - додав він.

«На фоні заяв про те соціальне добро, яке очікує людей, мені здається, що треба нарешті поставити крапки над «і» і заявити: Президент повинен внести в парламент зміни до бюджету, в яких бодай мінімально профінансувати галузі освіти, охорони здоров’я тощо, які сьогодні не знають як вижити, а вже потім думати про виборчі одноразові соціальні ініціативи», - наголосив М.ТОМЕНКО.