Дізнавшись про те, що читають дітям в школі, французи підняли скандал

У Парижі розгорівся скандал після того, як стало відомо, що вчитель читав дітям книгу про рабство з жорстокими сценами.

За словами Мартіни, матері одного з учнів школи-Марсель Кашен, її син повернувся додому засмученим. Стурбована таким станом дитини, жінка спробувала з`ясувати обставини. Причиною такого емоційного стану став уривок з твору про рабство, що містить опис сцен жорстокості, який вивчався на уроці в класі її сина.

Обурені батьки створили групу, яка розповсюдила листівки із закликом «захистити їхніх дітей», і представили 311 підписів на підтримку своєї заяви від 1 березня.

В основі конфлікту лежить роман «Betty-Cotton», опублікований в 2007 році і розрахований (за словами самого автора твору) на коло читачів не молодше 13-14 років. Незважаючи на це, даний твір вивчався дітьми першого і другого року середньої школи, середній вік яких 9-11 років.

«Коли я прочитала уривки з роману, була шокована тим, що моїй дитині довелося це почути. Лексика, яка використовується в книзі, занадто різка й жорстока для дітей даного віку», - пояснила схвильована мати.

Глава колективу обурених батьків прокоментував дану ситуацію таким чином:

«Учитель має право вибирати будь-яку тему для обговорення, але він повинен переробити інформацію, дану у творі, з урахуванням вікових особливостей школярів. Абсолютно неприпустимим є вивчення уривків з описом деталей сексуального характеру або сцен жорстокості».

При цьому сам учитель пояснив свої дії аж ніяк не бажанням шокувати учнів. Даний уривок мав виховувати повагу до людської гідності.

Тим не менш, батьки не збираються здаватися і вимагають, щоб міністерство народної освіти вжило необхідних заходів, щоб уникнути подібних випадків, і наполягають на наданні індивідуальної психологічної допомоги дітям, повідомляє Euromag з посиланням на Le Parisien.