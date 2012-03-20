Донецький губернатор обіцяє перевірити «побори» зі студентів у Горлівці

Голова Донецької обласної державної адміністрації Андрій ШИШАЦЬКИЙ пообіцяв «перевірити законність поборів» із студентів Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов, яких нібито примушували добровільно здати гроші на погашення комунальних боргів вузу.

Про це він повідомив сьогодні на прес-конференції.

Коментуючи ситуацію, що склалася у даному вузі і той факт, що студенти 14 березня вийшли на мітинг протесту, А. ШИШАЦЬКИЙ назвав винним керівництво інституту.

«Скажімо так – управління вузу, м`яко кажучи, на низькому рівні. Не були проведені там тендери, були неправильно складені документи до казначейства. Це говорить про рівень управління вузом, про його керівництво», - сказав губернатор. Він зазначив, що при цьому ректор інституту на той момент знаходився в США, тоді як вуз за комунальні борги вже стали відключати не тільки від опалювання, але і від енергопостачання. І лише особисте втручання в ситуацію губернатора дозволило зупинити відключення від електроенергії учбових корпусів та гуртожитку.

«Я втрутився у ситуацію на рівні обленерго, на рівні Горловки, щоб не відключали від енергопостачання вуз, - розповів А. ШИШАЦЬКИЙ.

«Інститут знаходиться у відомстві Міністерства освіти і науки, молоді і спорту. Я не дав відключити. А ректор опинився в Америці, напевно, він на якомусь семінарі. Головне, що його немає на місці. А можна виїжджати до Америки, коли у тебе все гаразд у вузі», - додав він.

Губернатор підкреслив, що, «напевно, правильне рішення Міністерства освіти об`єднати цей горлівський вуз із Слов`янським педагогічним інститутом». На його думку, майбутня реорганізація і об`єднання вузів повинно поліпшити ситуацію, що склалася в Горлівському педінституті іноземних мов.

Але на сьогоднішній день А. ШИШАЦЬКИЙ акцентував, що «перевірятиметься законність «добровільного примушення» студентів оплачувати комунальні борги інституту.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня студенти Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов в Донецькій області передали ЗМІ Відкритий лист про те, що їх примушують «в добровільному порядку» здати гроші на оплату комунальних боргів вузу.

У листі, зокрема, йдеться, що «адміністрація вузу звертається до студентів із проханням в добровільно-примусовому порядку пожертвувати 250 грн. з людини на оплату заборгованості учбового закладу за комунальні послуги».

Студенти зазначають, що їх просять перерахувати кошти на розрахунковий рахунок вузу, але «при цьому не забути написати на ім`я ректора невелику заяву про свої добродійні наміри».

У листі нагадали, що у вузі навчається близько 4 тис. студентів, тому «по 250 грн. з кожного це виходить 1 млн. грн.».

Студенти обурені ситуацією, що склалася, дане положення інституту вважають «катастрофічним», тому що після відключення опалювання вуз загрожують відключити від електрики.

Автори листа також повідомили, що вранці 14 березня біля центрального корпусу інституту пройшла масова акція протесту, де студенти виразили своє обурення ситуацією, що склалася.