Грип відправив школярів у трьох містах на канікули

У Донецькій області у зв`язку із зростанням захворюваності учнів на грип і ГРВІ призупинено навчання в окремих школах і класах шкіл міст Маріуполя і Дебальцевого, а в Краматорську – початок чергових весняних канікул школярів перенесено на сьогодні, 19 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції голова Донецької обласної держадміністрації Андрій ШИШАЦЬКИЙ.

«У нас зростає все-таки захворюваність на грип. На карантині школи й класи в Маріуполі та Дебальцевому. Це 1,5 тис. учнів», - сказав губернатор.

При цьому він додав, що рішеннями місцевих органів влади «в Краматорську знайшли вихід – щоб не закривати школи на карантин, діти пішли на весняні канікули».

Рішення про відновлення навчального процесу ухвалюватиметься при стабілізації захворюваності, зазначив голова облдержадміністрації.