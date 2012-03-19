У школі в Тернополі відкрили музей-криївку УПА

У Тернополі в одній із шкіл відкрили музей-криївку УПА.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами ініціатора створення музею, вчителя історії Інни ГАЙДАМАХИ, «наша криївка відтворює помешкання повстанців. Тут представлені і тогочасні предмети побуту, зброя, одягу воїнів УПА. Гостями музею нещодавно стали представники всеукраїнського форуму «Формула успіху правової держави очима дітей». Діти з донецької, київської, лисичанської делегацій були вражені побаченим. Вони фотографувалися біля усіх експонатів, а потім залишили багато позитивних відгуків».

За її словами, у музеї заплановано періодично проводити екскурсії для учнів місцевих шкіл, а також для тих дітей, які приїжджають жити у сім’ях тернопільських родин зі сходу України на Різдвяні та Великодні свята.

Учні та вчителі школи, які долучилися до створення музею, збирали свідчення у вояків ОУН-УПА, отримували від них фото тих часів та інші речі, які стали експонатами музею.