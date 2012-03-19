Українських дівчат навчать підвищувати самооцінку

15 березня у палаці Дітей та юнацтва стартував Всеукраїнський соціально-виховний проект «Я-Берегиня». Мета проекту - надати дівчатам із багатодітних родин, сімей, які знаходяться у скрутних життєвих обставинах, та ученицям професійно-технічних навчальних закладів необхідні знання та навички соціальної адаптації у самостійному житті, забезпечити їх розумінням ролі та прав сучасної жінки у родині та суспільстві, допомогти у виборі професії, підвищити самооцінку та віру в себе. Проект проходить під патронатом Уповноваженого Президента України з прав дитини Юрія Павленка.

У вступному слові ініціатор проекту Влада Прокаєва навела дані соціологічного дослідження результатів минулорічного проекту «Я-Берегиня», який отримав високі схвальні оцінки від учасниць за відмінну якість організації занять, професійність складу тренерів та викладачів, а також широкий спектр знань, отриманих на Проекті.

85% берегинь впевнено заявили, що їхні життєві пріоритети та цінності зазнали суттєвих позитивних змін. 93% учасниць Проекту висловили побажання, щоб Проект був щорічним.

Проект складається із практичних та теоретичних занять й майстер-класів за такими напрямками: психологічні та освітні тренінги (формування життєвих ідеалів та цінностей дівчини, самооцінка та самоусвідомлення; права жінок та дітей або як себе захистити у сучасному світі; як не стати жертвою торгівлі людьми тощо); лекційні заняття з питань жіночого здоров’я; профорієнтаційні заняття; проведення екскурсійних занять на підприємствах; імідж-студія (майстер-класи по догляду за собою, стилістика, косметологія, макіяж, етикет). Свої майстер-краси прочитають відомі та успішні представники шоу-бізнесу, телебачення, кіно, модної індустрії. Під час попереднього проекту його учасниці зустрічались з телеведучими Ганною Гомонай та Дашею Малаховою, королевами краси Інною Цимбалюк та Ганною Пославською, гуртом «Пара нормальних», Віталієм Козловським, Олександром Рибаком, Дмитром Коляденком та іншими.

Заняття для дівчат в рамках проекту «Я-Берегиня» розпочнуться 20 березня. Фіналом проекту стане вручення дипломів та урочисте нагородження учасниць Проекту – випускний бал Берегинь.

Окрім 150-ти дівчат-підлітків, що прослухають програму, церемонію відкриття відвідали акторка Наталя Сумська, головний спеціаліст відділу загальної середньої освіти та правового захисту дітей управління навчальних закладів Головного управління освіти і науки КМДА Олена Кузнєцова, співачка Маша Собко, учасниця минулорічного проекту «Я – Берегиня» та волонтер проекту Катерина Симчич.

Проект «Я-Берегиня» ініційований та розроблений фондом Влади Прокаєвої «Обдаровані діти – майбутнє України».