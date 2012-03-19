У Києві презентували "Культурологічний словник"



У Національній музичній академії ім. Петра Чайковського відбулася презентація «Культурологічного словника». Серед авторів видання – відомі дослідники у галузі гуманітарних знань: Володимир Рожок, Олександр Антонюк, Владислав Беспалий, Микола Головатий, Микола Давидов, Володимир Калуга, Ігор Пясковський, Анатолій Черній, Володимир Ятченко.

Відкриваючи зустріч із журналістами, студентами й науковцями, ректор академії доктор мистецтвознавства, професор Володимир Рожок наголосив, що наступного року виповнюється сто років академії, де нині навчаються студенти не лише з України, а й багатьох інших країн світу, здійснюється наукова інноваційна діяльність, прикладом якої можна назвати, зокрема, появу культурологічного словника.

“Нині відбувається самоусвідомлення культурології як науки – насамперед через ґрунтовні теоретичні дослідження вчених. Проте цей процес гальмується відсутністю категоріальної бази, яка б уможливлювала адекватне відображення предмета дослідження. Тому сучасна культурологія активно застосовує поняття й терміни з інших галузей наукового знання, поступово напрацьовуючи власні,” - заявив ректор.

На презентації видання наголошувалося, що кожна наука, якій суголосна культурологія, поглиблює уявлення про культуру, доповнює її специфічним компонентом знань, тими чи іншими відкриттями. Проте не механічно використовує знання інших наук, а систематизує, типологізує, створюючи картину культури певної епохи. Дослідження загальних ознак культури органічно поєднуються в ній з осмисленням своєрідності та відносної автономності культур.

Олександр Кавуненко