Британським школярам забороняють дружити

У деяких британських школах учням не дозволяється мати кращого друга чи подружку, натомість учителі закликають дітей гратися всім разом. Коли ніхто ні з ким не товаришує, серед учнів не відбувається й сварок, і ніхто не відчуває себе покинутим.

Про це пише Українська правдаз посиланням на The Sun.

За свідченням педагога-психолога Гейнор Сбаттоні, таку політику впроваджено в школах Кінгстона, Південно-Західного Лондону та Суррею.

"Я помітила, що вчителі кажуть дітям, що в них не повинно бути кращого друга, а всі повинні грати разом", - розповідає експерт.

"Вони чинять так тому, що хочуть захистити дитину від болю розставання з кращим другом. Але ж це природно для деяких дітей – хотіти, щоб у них був кращий друг. Коли вони розлучаються, вони мають відчувати біль, бо вони вчаться це переживати", - говорить Сбаттоні.

Те, що в деяких британських навчальних закладах справді діє "заборона на кращих друзів", підтвердив і представник Національної асоціації директорів шкіл Рассел Хоббі, назвавши такий підхід дивним.

Проти нововведення виступає й група The Campaign for Real Education, вважаючи, що, не дозволяючи заводити друзів, педагоги крадуть у дітей дитинство.

"Діти сприймають речі дуже серйозно, і якщо їм кажуть, що їм не можна мати кращого друга, це може серйозно їм зашкодити. Вони повинні дізнаватися, що таке стосунки", - наголосив речник організації.