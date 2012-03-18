У Києві затримано директора інституту Академії педагогічних наук

Прокуратурою Києва спільно зі столичним Управлінням СБУ 17 березня було затримано директора одного з інститутів Академії педагогічних наук України під час отримання першої частини хабара у сумі 350 тис. доларів США.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, загалом за підписання договору довгострокової оренди приміщення площею 2300 кв. м, що знаходиться у центрі столиці і належить інституту, директор вимагав 11,5 млн. доларів США. Решту коштів він планував отримати впродовж місяця.

На даний час прокуратурою міста проводяться першочергові слідчі дії.