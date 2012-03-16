На Сумщині затримали ґвалтівника 9-річної дівчинки

На Сумщині затримано 28-річного ґвалтівника 9-річної дівчинки.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв`язків з громадськістю МВС України, в одному з селищ Сумського району Сумської області 14 березня до міліції звернулася 33-річна безробітна місцева жителька. Вона заявила, що на вулиці зазначеного селища невідомий неприродним способом зґвалтував її дев’ятирічну дочку, ученицю загальноосвітньої школи.

За цим фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом) Кримінального кодексу України. У результаті оперативно-розшукових заходів затримано 28-річного безробітного місцевого жителя. Попередньо встановлено, що він удень 14 березня на околиці вказаного села неприродним способом зґвалтував постраждалу.