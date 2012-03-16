У Білорусі вчителів зобов'яжуть шпигувати за емо і готами

Білоруська міліція зажадала від вчителів шкіл і викладачів вузів і технікумів, щоб вони стежили і збирали інформацію про учнів, які є прихильниками будь-якої молодіжної субкультури.

Правоохоронці вимагають, щоб особливо уважними викладачі були з емо, готами, футбольними фанатами, скінхедами й іншими. Для виявлення подібних, вони радять звертати увагу на зовнішній вигляд учнів: зачіску, одяг. Також на коло спілкування, повідомляє Лента.ру.

Інформацію про учнів викладачі повинні здати в соціально-психологічну педагогічну службу. Там буде міститися повна інформація про учня і його інтереси.