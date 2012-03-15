Українські виші не потрапили до впливового рейтингу

Жоден із українських вищих навчальних закладів не увійшов до рейтингу Топ-100 світових вузів за рівнем репутації, складеного британською газетою "The Times" (Higher Education).

У рейтингу продовжують лідирувати американські виші - їх у сотні 44. На другому місці, за кількістю навчальних закладів, опинилася Британія. Утім, у порівнянні із минулим роком британських вишів стало менше на 2 заклади.

Перші шість позицій залишилися незмінними у порівнянні із 2011-им роком. Перше місце посів Гарвардський Університет (США), друге місце дісталося Массачусетському Інституту технологій (США), на третій позиції опинився Кембридж (Великобританія), четверта сходинка - Стенфордський університет (США), п`яте місце - Каліфорнійський університет у Берклі (США) і завершує першу шістку Оксфорд (Великобританія).

Зазначимо, що окрім США та Британії до першої десятки увійшов Університет Токіо (Японія). А у списку із перших 50-ти вишів представлені також університети Сінгапуру, Канади, Німеччини, Австралії, Китаю та Швейцарії.

У списку топ-100 також присутні виші Ізраїлю, Тайвані, Бразилії, Кореї, Швеції, Нідерландів, Франції, Бельгії та Туреччини. Жодний виш із країн СНД не увійшов до рейтингу.

Перелік вузів зі світовою репутацією складається журналом "The Times" за результатами опитувань більше ніж 13 тисяч вчених і згідно з 13 критеріями. Серед цих критеріїв: рівень освіти, обсяг наукових досліджень, цитованість у наукових журналах, інноваційність та впровадженість розробок у промисловість, рівень обміну студентами тощо.

Українська правда. Життя