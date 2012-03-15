Ректора Херсонського державного університету «обирають» on-line

Вибори ректора Херсонського державного університету (ХДУ) проходять в режимі on-line.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні з 11.00 проходить Конференція трудового колективу Херсонського державного університету, на якій працівники вузу обирають ректора університету.

Примітно, що на офіційному сайті ХГУ, а також у ряді місцевих херсонських електронних ЗМІ проходить відеотрансляція в режимі on-line конференції і процесу голосування.

На посаду ректора ХГУ висунули свої кандидатури 4 чоловіки: Олександр СПІВАКОВСЬКИЙ (перший проректор, доктор педагогічних наук, професор); Олександр ХОДОСОВЦЕВ (декан факультету біології, географії і екології, доктор біологічних наук, професор), Василь СТРАТОНОВ (декан юридичного факультету, доктор юридичних наук, професор) і Світлана ШМАЛЕЙ (декан факультету природознавства, здоров`я і туризму, доктор педагогічних наук, кандидат біологічних наук, професор).

Згідно з діючим положенням, з тим з кандидатів, за якого проголосує не менше 30% працівників ХГУ, Міносвіти укладе контракт на посаду ректора вузу.

Також зазначимо, що в роботі конференції трудового колективу ХГУ беруть участь перший заступник міністра освіти і науки Євген СУЛИМА, голова Херсонської облради Віктор ПЕЛИХ, народний депутат України Катерина САМОЙЛИК, перший заступник голови Херсонської облдержадміністрації В’ячеслав БІЛИЙ та інші.

Як повідомляв УНІАН, Почесний громадянин Херсона, ректор Херсонського державного університету Олег Мішуков помер 18 грудня 2011 року після обширного інсульту.

У період з 21 грудня минулого року по 2 березня цього року міністр освіти, науки, молоді і спорту Дмитро ТАБАЧНИК призначив трьох виконуючих обов`язки ректора ХГУ – О.СПІВАКОВСЬКОГО, О. ХОДОСОВЦЕВА і Сергія КУЗНЄЦОВА (доцент ХГУ).

Останній на даний момент, і до призначення нового ректора, є в.о. ректора ХГУ.