У Харкові «МАЗ» на смерть задавив школярку

У Харкові вантажний автомобіль «МАЗ» на смерть задавив школярку.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ ГУ МВС України в Харківській області.

ДТП сталася 14 березня близько 8.20 на дорозі у дворі одного з житлових будинків. Водій автомобіля «МАЗ» скоїв наїзд на 15-річну дівчину, що перетинала проїжджу частину.

Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються правоохоронними органами.