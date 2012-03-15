Студент УжНУ розробив винний турмаршрут по Закарпаттю

Студент географічного факультету Ужгородського національного університету Владислав Крючков розробив туристичний «Винний маршрут», який охоплює Ужгородський та Берегівський райони, повідомляє сайт вишу.

Винний тур – спеціалізований вид туризму, який має на меті дегустацію і споживання вин безпосередньо у виробника. Такий тур, зазвичай, передбачає відвідування виноградних плантацій, дегустаційних залів та підвалів, ресторанів, що пропонують дегустацію вин, а також - винних фестивалів.

Владислав Крючков пропонує у рамках туру відвідати в області фестивалі «Закарпатське божоле», «Сонячний напій», «Біле вино», Ужгородську ярмарку. Маршрут студента кафедри туризму стартує в Ужгороді з відвідування музеїв, дегустаційних залів, продовжується екскурсією із дегустацією у винних підвалах с. Середнє Ужгородського району, завершується споживанням вина у с. Яноші Берегівського району.

Маршрут «Винний тур» триває чотири дні. У своїй науковій роботі студент також дав характеристику кращим сортам закарпатського вина та тарі, в якій повинен зберігатися справжній сонячний напій.