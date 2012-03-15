Закарпаття долучилося до "всесвітнього руху книг"

Книга, що лежить у незвичному місці, наприклад на лавочці чи на столику в кав’ярні, не завжди свідчить про розсіяність її власника. Якщо на обкладинці книги ви помітили позначку «bookcross» або напис «ця книга не загублена», це означає, що ви стали учасником буккроссингу, а точніше – буккросером!

Суть буккросингу полягає у тому, аби звільнити книжку від господаря і «пустити її у світ». Наприклад, книгу залишали у парку, потязі, кафе чи деінде у громадському місці, де вона чекала свого наступного читача. Та цей процес був досить хаотичний. Тому, щоб книжка не загубилася, виникли так звані «безпечні полиці», які розташовані у громадських місцях, молодіжних клубах, книгарнях та кафе по всьому світу.

До України цей рух дійшов у 2005 році і, звісно, не зміг оминути Закарпаття. Радує той факт, що до всесвітнього руху книг долучилося місто Мукачево.

Серед мукачівських активістів цієї акції – Яна Фізер. Дівчина надихнулась думкою створення буккросингу в місті Львів, а її вірна подруга підтримала задум. Тож незабаром у місті над Латорицею можна буде побачити полиці з «відпущеними книгами», а також самому долучитися до цікавого руху.

«Вже скоро в провідних кав’ярнях міста можна обрати книгу на свій смак. Зараз ми плануємо зробити акцент саме на дитячій літературі», – каже Яна.

Наразі в «бібліотеці» мукачівського буккросингу нараховується близько ста книг. Деякі з них вже знайшли своїх читачів і гуляють містом.

Мету буккросингу його учасники формулюють по-різному: хтось мріє перетворити світ на величезну бібліотеку, хтось створює новий прошарок інтелігенції на світовому рівні, хтось налагоджує зв’язки з однодумцями. Тож не залишайтеся осторонь! Щоб книги не припадали пилом на шафі – діліться ними з друзями.

Поки що “відпустити книгу” можна за адресою: вул. Ярослава Мудрого, 17 на телеканалі «М-студіо». Та вже незабаром вільні книги можна буде знайти у громадських місцях Мукачева.

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