Зареєструвати дитину до садка у Чернівцях можна в Інтернеті

Електронна система реєстрації та обліку дітей для влаштування в дитячі садочки запрацювала на сайті міського управління освіти першого березня. Тепер на порталі http://osvitacv.com у розділі “Реєстрація в ДНЗ" батьки можуть самостійно зареєструвати дитину в черзі до дитсадка.

– У людей це викликає великий подив, але вони кажуть, що електронна система набагато зручніша і прозоріша, – зазначає Семен МАЗУРЯК, керівник відділу інформаційно-інноваційних технологій управління освіти міськради. – Наразі ми запустили тільки систему реєстрації. Нині доробляємо базу данних і за два-три тижні надамо можливість батькам побачити списки дітей у черзі до кожного садочка.

Семен Мазуряк наголошує: якщо вдома немає Інтернету чи людина не впевнена, що сама впорається, можна звернутися до міського управління освіти в дошкільний відділ. Їхній працівник допоможе зареєструватися.

За неповні два тижні роботи електронної черги понад 50 чернівецьких батьків вже зареєстрували своїх дітей на сайті управління освіти.

– Наразі повної інформації на сайті немає, адже є ще старі паперові списки, – пояснює С. Мазуряк. – Зараз ми працюємо над тим, щоб записи в журналах у відповідній послідовності перевести в електронний варіант. А коли інформація буде повна, батьки зможуть побачити, і яка черга, і на якому місці їхня дитина. Наприклад, буде видно, якщо потужність садочка 100 дітей, а дитина в черзі вже 150, то цього року вона туди не потрапить. У такому разі краще вибрати інший садок у цьому мікрорайоні.

В управлінні освіти міськради кажуть, що нині перевантажені всі дошкільні навчальні заклади – на 100 місць у садочках претендує 130 дітей.

Молодий буковинець