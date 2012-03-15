Донецьких школярів безкоштовно нагодують яблуками

У Донецькій області в рамках регіональної акції «Вітамінізація дітей» понад 400 тисяч школярів і дошкільнят у березні-квітні безплатно одержать майже по 2 кг яблук вітчизняного виробництва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької облдержадміністрації, перші хури з яблуками для дітей уже прибули в регіон. Яблука почали завозити в школи і дитсадки Маріуполя, Авдіївки і Ясинуватої, а всього на склади цих міст надійшла 51 тонна фруктів. На черзі – Добропілля і Костянтинівський район.

У прес-службі нагадали, що голова ОДА Андрій ШИШАЦЬКИЙ на початку лютого виступив з пропозицією провести масштабну акцію «Вітамінізація дітей», мета якої – протягом березня і квітня, в період авітамінозу, підтримати дитячий організм додатковою порцією вітамінів.

На останній сесії обласної ради 23 лютого депутати підтримали ініціативу губернатора, і було прийняте рішення про виділення 7 млн. грн. для вітамінізації дітей регіону. В цілому проект охопить 28 міст і 17 районів області.

«Як джерело вітамінів вибрані саме яблука, оскільки це натуральний і гіпоалергенний продукт, природний для нашого регіону», - пояснили в ОДА.