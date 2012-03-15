Названо найбільш інтернаціональний університет Європи

Люксембурзький університет - наймолодший і найінтернаціональніший університет Європи.

Університет Люксембурга був заснований в 2003 році і продовжує активно розвиватися. Він претендує на звання найбільш інтернаціонального вищого навчального закладу в Європі, адже 52% студентів, як і багато викладачів, приїжджають з інших країн. Навчання ведеться трьома мовами - німецькою, французькою та англійською.

У той час як багато європейських країн, наприклад, Австрія та Голландія, незадоволені напливом німецьких студентів, а Швейцарія обговорює квоти на навчання іноземців, люксембурзький університет радий студентам з інших країн.

«Наразі в університеті навчаються люди з 102 країн, і вони збагачують наше культурне життя», - зауважує 63-річний професор теорії фізики і одночасно ректор університету Рольф Тарру.

Серед викладачів та дослідників - представники Гейдельберга, Лондона, Амстердама, вчені з університету Гарварда.

Університет розташований в 30 км від міста на території колишнього промислового району. Cité des Sciences включає в себе кампус, аудиторії, науково-дослідні центри. Правда, в Люксембурзі високі ціни на оренду житла, і багато хто воліє кожен день їздити з сусідніх країн.

В університеті Люксембурга кілька факультетів: природних наук, технологій та комунікацій (FSTC), права, економіки та фінансів (FDEF) та лінгвістики, літератури, гуманітарних наук і мистецтва (FLSHASE). Діє трирівнева система освіти (ступені бакалавра, магістра та доктора), повідомляє Euromag з посиланням на Zelt.