Тренер, що побив іноземних студентів у Луганську, проігнорував суд

У Луганську перенесено засідання Ленінського районного суду з розгляду кримінальної справи стосовно тренера з тайського боксу, який звинувачується в організації нападу на іноземців і погрому кіоску з продажу шаурми.

Як повідомив УНІАН адвокат власника кіоску Ігор ЧУДОВСЬКИЙ, перше судове засідання мало відбутися 13 березня, проте підозрюваний на нього не з`явився. Засідання суду перенесене на 9 квітня.

Адвокат також відзначив, що не виключає можливості того, що тренер в даний час перебуває за межами України.

«Ми добиватимемося того, щоб правоохоронці встановили його місцезнаходження, а суд змінив запобіжний захід на утримання під вартою», - сказав І.ЧУКОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, в Луганську 1 листопада 25 невідомих у медичних масках розгромили кіоски і побили чотирьох іноземних студентів Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка. За цими фактами порушено кримінальні справи за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) і ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

9 листопада 2011 року обласне УМВС заявило, що в обласному центрі було затримано організатора інциденту.

14 листопада зі слів адвоката І.ЧУДОВСЬКОГО стало відомо, що затриманий організатор – тренер з тайського боксу спортивного клубу «Донбас». За його інформацією, разом із тренером було затримано двох боксерів: п`ятиразового чемпіона України з тайського боксу, призера і чемпіона світу і ще одного тренера того ж спортклубу. Вони перебували під підпискою про невиїзд.

21 листопада І.ЧУДОВСЬКИЙ повідомив, що суд продовжив арешт на 2 місяці тренеру з тайського боксу.

4 січня 2012 року суд звільнив тренера з-під арешту.