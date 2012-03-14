У сільських школах хочуть дозволити класи з трьома учнями

Міністерство освіти та науки пропонує зменшити з 5 до 3 кількість учнів, які можуть вчитися в класах сільських шкіл.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час парламентських слухань «Освіта в сільській місцевості: кризові тенденції та шляхи їх подолання» заявив перший заступник міністра освіти та науки Євген СУЛІМА.

Він зауважив, що Закон України про «Загальну середню освіту» чітко регламентує, що в загальноосвітніх навчальних закладах, розташованих в сільській місцевості кількість учнів визначається демографічною ситуацією. При цьому, додав Є.СУЛІМА, кількість учнів має становити не менше 5 осіб в одному класі. Перший заступник міністра додав, що більшість освітян пропонують зменшити таку кількість до 3 осіб.

«Звертаємося до Верховної Ради внести зміни до закону та встановити менший показник наповнюваності у класах в сільській місцевості», - сказав він.

Є.СУЛІМА також додав, що останнім часом в Україні значно зросла кількість шкіл з малою наповнюваністю учнів в класах. За його словами, вартість утримання одного учня іноді досягає 20 тис. грн. щорічно при фінансовому нормативі 7,5 тис. грн. «В цьому році функціонують 605 шкіл у яких менше 10 учнів, 1460 шкіл з контингентом менше 40 учнів, 2444 закладів, де менше 100 осіб», - додав він.