На Вінниччині школярі провалилися під лід: один – потонув
14:42, 14 березня 2012Освіта
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Хотіли скоротити шлях додому
У смт Дашів Іллінецького району Вінницької області двоє школярів провалилися під кригу на річці Сіб, один хлопчик – потонув.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління МНС у Вінницькій області.
Двоє хлопчаків, 9 та 8 років, аби скоротити шлях додому, вирішили перетнути по кризі місцеву річку Сіб. Зробивши кілька кроків по льоду, діти провалилися у воду. Молодший хлопчина вибрався на берег та побіг по допомогу. Опинившись за кілька хвилин на місці пригоди, односельці витягли 9-річного хлопчика з води, який був вже мертвим.
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