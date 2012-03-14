Дівчина, яку згвалтували миколаївські мажори, дала свідчення

Оксана МАКАР, яка перебуває в Миколаївській лікарні та яку 5 днів тому згвалтували і намагалися живцем спалити, ввечері 13 березня вперше дала свідчення слідству.

Про це УНІАН повідомила мати Оксани Тетяна СУРОВИЦЬКА, яка перебуває в лікарні поруч із донькою.

За її словами, хоча про злочин стало відомо 10 березня, але слідство не брало свідчень у Оксани, мотивуючи тим, що дівчина перебуває у несвідомому стані. Хоча це неправда і донька весь час була у свідомості, сказала Т.СУРОВИЦЬКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури, 13 березня троє підозрюваних у згвалтуванні та спробі вбивства 19-річної дівчини затримані та в даний час перебувають в ізоляторі тимчасового утримання.

Зараз у справі триває досудове слідство.

Згідно з повідомленням миколаївських ЗМІ, раніше двоє із затриманих були відпущені під підписку про невиїзд, оскільки вони є синами впливових екс-чиновників. Але після того, як 13 березня в Миколаєві відбулася масова акція протесту, випущені під підписку підозрювані були знову поміщені під варту.

Як повідомили УНІАН у міській лікарні №3, в даний час дівчина з тяжкими опіками 55% тіла перебуває в обласному центрі термічної травматології. Лікарі оцінюють її стан як украй тяжкий. Зараз дівчині ампутували руку і лікарі розглядають можливість подальших операцій.

Нагадаємо, 10 березня стало відомо про те, що троє підозрюваних молодих людей віком від 22 до 24 років по-звірячому згвалтували і намагалися спалити 19-річну О.МАКАР. Дівчина з тяжкими опіками 55% тіла перебуває в обласному центрі термічної травматології в міській лікарні №3. Лікарі оцінюють її стан як украй тяжкий. Дівчині вже ампутували обидві стопи і одну руку.

За підозрою в причетності до скоєння цього тяжкого злочину за гарячим слідом правоохоронцям вдалося затримати 23-річного жителя обласного центру, повідомляє сайт «Преступности. НЕТ».. Того ж дня були затримані й двоє інших фігурантів злочину - також місцеві жителі, 1988 і 1990 років народження. Якщо стосовно першого затриманого було ухвалено рішення про утримання під вартою, то решту двох міліція відпустила під «підписку про невиїзд». За словами джерел, саме слідчі, а не суд, ухвалили рішення відпустити двох підозрюваних.

Як стало відомо, підозрювані є синами впливових екс-чиновників. Один із них - син колишнього прокурора Центрального району м. Миколаєва, а другий - син колишнього голови Єланецької райдержадміністрації. Проте, як стверджують в обласній прокуратурі, жодного стосунку до колишнього прокурора Центрального району жоден із затриманих не має. Інформацію про те, що другий є сином екс-голови РДА, у відомстві підтвердили.

13 березня в Миколаєві відбулися дві акції протесту проти рішення відпустити на підписку про невиїзд двох підозрюваних у звірячому згвалтуванні О.МАКАР.

Як повідомив один із організаторів акції Андрій ДВОРЕЦЬКИЙ, прочитавши в Інтернеті повідомлення про страшний злочин, учасники акції домовилися на ранок 13 березня вийти з пікетами до Центрального райвідділу міліції та до обласної прокуратури. У пікеті взяли участь близько 10 чоловік. Учасники акції збирали підписи городян під зверненням до начальникв Управління МВС України в Миколаївській області Валентина ПАРСЕНЮКА, начальника міського управління міліції Миколи СВЕТОЧЕВА і мера Володимира ЧАЙКИ з вимогою знайти того, хто відпустив насильників, і звільнити його. Головна мета, яку вони переслідують - відставка прокурора області Володимира ГАЛЬЦОВА, не без участі якого, на думку протестувальників, підозрювані були відпущені на волю. Звернення підписав навіть один із міліціонерів, який стояв біля входу до Центрального райвідділу.

Начальник відділу з нагляду за діяльністю правоохоронних органів прокуратури Миколаївської області Юрій МАРЧЕНКО, який вийшов до пікетників, намагався переконати активістів, що «вони не так все зрозуміли, що насилував один, а двоє, яких відпустили, були свідками».

Одного з організаторів акції – Юрія КРУЦИЛОВА - затримали і доставили до Центрального РВВС, де було складено протокол про хуліганські дії.

Пізніше акція протесту продовжилася в центрі міста, на площі ім. Леніна, де зібралося до 100 чоловік. Учасники акції погрожували влаштувати самосуд, якщо трьох насильників не буде покарано за всією суворістю закону.