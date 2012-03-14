Старшокласник розробив нові методики лікування раку

17-річний учень міста Форт Гратіот (Мічіган) Нітін Тумма провів дослідження, що дозволять розробити більш точні, ефективні та безпечні методи боротьби із раком. Він проаналізував молекулярні механізми у ракових клітинах і дійшов висновку, що блокування певних видів білків дозволяє уповільнити ріст ракових клітин та зменшити об`єм злоякісних утворень.

За свої розробки хлопець здобув головний приз найпрестижнішого наукового змагання для старшокласників Intel Science Talent Search. Нітін отримав премію у розмірі 100 тис. доларів США.

Українська правда. Життя