Учені: алкоголь в помірних дозах посилює дар красномовства

Вчені дійшли висновку, що спиртне в помірних дозах послаблює увагу та посилює дар красномовства, допомагаючи знаходити потрібні слова і зв`язувати їх між собою.

Співробітники університету штату Іллінойс в Чикаго провели експеримент, в якому брали участь дві групи людей по 20 осіб у кожній, повідомляє Drinktime.

На початку експерименту, респондентам обох груп запропонували переглянути мультфільм аніме. При цьому, членам однієї групи дали перекусити, а потім випити горілки з соком.

А друга група дивилася мультфільм без їжі та випивки. Після цього члени обох груп повинні були виконати ряд вербальних тестів. В одному з тестів учасникам пропонувалися три слова - персик, рука і смола. Вони повинні були підібрати четверте слово, яке могло б сформувати словосполучення з кожним з них.

Респонденти другої групи (які не вживали спиртне) вирішили в середньому шість завдань із запропонованих їм, при цьому на кожне з них у добровольців йшло близько 15,2 секунди.

Ті ж, хто вживав перед виконанням завдання сік з горілкою, в середньому впоралися з 9 тестами, витративши на кожен в середньому 11,5 секунд.

Таким чином, вчені вважають, що помірне сп`яніння посилює дар красномовства, послаблюючи контроль людини над думками. До того ж люди, що вживають спиртне, менш обережні і не так бояться зробити помилку, як тверезі, що також стимулює натхнення.

Проте, вчені попереджають, що надмірне і часте вживання алкоголю може призвести до інших небажаних наслідків, тому не варто постійно стимулювати своє красномовство і вчитися, таким чином, ораторському мистецтву.

Українська правда. Життя