Апеляцію на вирок у «справі студента Індила» розглянуть 21 березня

Апеляційний суд Києва 21 березня розгляне скаргу на вирок міліціонерам, які обвинувачувалися у причетності до смерті в Шевченківському райвідділі Києва міліції студента Ігоря Індила.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив адвокат потерпілої сторони Олександр ЗАРУЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, студент І.Індило помер у Шевченківському районному відділі міліції Києва 18 травня 2010 року.

У зв`язку з його загибеллю прокуратура столиці порушила кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень співробітниками міліції (ст. 365 Кримінального кодексу, санкція за якою передбачає позбавлення волі до 10 років).

5 січня 2012 року Деснянський райсуд засудив дільничного Сергія ПРИХОДЬКА, обвинувачуваного у вбивстві І.Індила, до 5 років позбавлення волі з відтермінуванням відбування покарання на два роки.

Раніше, 23 грудня 2011 року, суд закрив кримінальну справу стосовно ще одного з підсудних - старшого інспектора Шевченківському райуправління міліції Сергія КОВАЛЕНКА. Цю справу за частиною першою статті 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України було закрито на підставі акту амністії.

Організація Amnesty International заявила, що українська влада має ініціювати нове розслідування смерті І.Індила.